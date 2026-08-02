Проблемът със сметоизвозването в София продължава да е на дневен ред. Столична община въведе временна организация от 1 юли. Според районните администрации обаче тя не дава нужния резултат.

Припомняме, че договорите за сметосъбиране в районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ изтекоха през декември.

Даниил Иванов е жител на столичния квартал „Гео Милев“ и споделя, че боклуците в района не се извозват редовно. „Като се натрупва повече боклук на едно място, винаги идват и точно само това място обработват, а там където няма чак толкова много боклук, не е чак толкова редовно”, сподели той.

Кризата с боклука се задълбочава и в район „Изгрев“, където временната организация не успява да овладее ситуацията напълно. „Тук не говорим само за битовия и едрогабаритен отпадък, не се метат улици, не се мие, не се изпълняват над 40 дейности, които ги има по обществената поръчка”, заяви кметът на район „Изгрев” д-р Делян Георгиев.

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Между декември 2025 г. и юли 2026 г. събирането на отпадъците се извършва от районната администрация. „Няма как, това беше кризисна организация към този момент, в който изпълнявахме сметосъбирането, сметоизвозването и почистването на кошчетата на спирките на градския транспорт, междублоковите пространства и т.н. Справихме се в Изгрев, което е достойно за уважение”, допълни д-р Георгиев.

Кметът на „Изгрев“ обясни още, че въпреки временната организация Столична община трябва да уреди дългосрочна фирма изпълнител. „Опитват се, стараят се, но има още доста какво да се изисква, което между другото е видно и от ежедневните сигнали и жалби от граждани, които получаваме”, каза той.

По покана на кмета на район „Слатина“ се проведе спешна среща заради пренатоварването на кофите. В брифинг пред медиите от Столична община заявиха, че са в процес на събиране на необходимите документи. „Остана само един документ, който трябва да предоставят в дирекцията по обществени поръчки, така както е редът”, заяви заместник-кметът по околна среда към СО Николай Неделков.

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Същевременно общината се ангажира с контролиране на ситуацията в зона 3. „Получаваме справка какъв процент от кофите се обслужват всекидневно. Проблемът, който е най-видим в район „Слатина”, е в квартал „Христо Ботев. Надявам се, че в рамките на 1 седмица ще бъде решен”, каза кметът на район „Слатина” Георги Илиев.

Временната организация за сметосъбиране в София ще продължи, докато не бъде финализирана процедурата по подписване на дългосрочен договор.

Редактор: Ивайла Маринова