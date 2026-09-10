Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Решението беше гласувано с 45 гласа „за”, 6 „против” и 5 „въздържали се”. „Това решение е съобразено с рамката за обновяване на градския транспорт и цели да направи процеса по реализация на проектите абсолютно необратим”, коментира кметът на София Васил Терзиев. По думите му инвестициите са насочени към обекти с висока проектна готовност, които през годините не са били реализирани поради липса на финансиране.

Планира се парите да бъдат насочени към осигуряването на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Общият брой на новите превозни средства е близо 350, като целта е подобряване на качеството на въздуха и комфорта на пътниците в София. Терзиев уточни, че заемът ще дофинансира и средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, с които вече са разплатени аванси за част от новите превозни средства.

София осигурява 41,8 млн. евро за нови трамваи и електробуси



Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на бул. „Христо Ботев“, изграждането на бул. „Копенхаген“, разширението на бул. „Ломско шосе“ и рехабилитацията на бул. „Джеймс Баучер“. Кметът обясни, че фокусът е върху довършването на ринговите булеварди. „Гледаме отвъд мандата, с хоризонт от три и повече години, за да направим нещо градивно за София”, допълни той.

Средствата се предвижда да бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка и друга финансова или кредитна институция. Заместник-кметът по финансите Георги Клисурски разясни, че дългът е разделен на две равни части. Половината сума идва от ЕИБ при най-добрите условия на пазара. За втората половина от около 183 млн. евро общината ще проведе открита и конкурентна процедура за избор на търговска банка за първи път от 2006 г. насам.

Докладът за инвестиционното намерение е внесен от кмета на София Васил Терзиев.