Снимка: БГНЕС
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Кметът Васил Терзиев подчерта, че с новия заем от 367 млн. евро модернизацията на столицата става необратим процес
Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Решението беше гласувано с 45 гласа „за”, 6 „против” и 5 „въздържали се”. „Това решение е съобразено с рамката за обновяване на градския транспорт и цели да направи процеса по реализация на проектите абсолютно необратим”, коментира кметът на София Васил Терзиев. По думите му инвестициите са насочени към обекти с висока проектна готовност, които през годините не са били реализирани поради липса на финансиране.
Планира се парите да бъдат насочени към осигуряването на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Общият брой на новите превозни средства е близо 350, като целта е подобряване на качеството на въздуха и комфорта на пътниците в София. Терзиев уточни, че заемът ще дофинансира и средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, с които вече са разплатени аванси за част от новите превозни средства.
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Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на бул. „Христо Ботев“, изграждането на бул. „Копенхаген“, разширението на бул. „Ломско шосе“ и рехабилитацията на бул. „Джеймс Баучер“. Кметът обясни, че фокусът е върху довършването на ринговите булеварди. „Гледаме отвъд мандата, с хоризонт от три и повече години, за да направим нещо градивно за София”, допълни той.
Средствата се предвижда да бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка и друга финансова или кредитна институция. Заместник-кметът по финансите Георги Клисурски разясни, че дългът е разделен на две равни части. Половината сума идва от ЕИБ при най-добрите условия на пазара. За втората половина от около 183 млн. евро общината ще проведе открита и конкурентна процедура за избор на търговска банка за първи път от 2006 г. насам.
Докладът за инвестиционното намерение е внесен от кмета на София Васил Терзиев.
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