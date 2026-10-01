България вече разполага с ново производство на фотоволтаични модули. В Кърджали беше открит изцяло автоматизиран завод с годишен капацитет от 1 гигават.

Инвестицията има амбицията да превърне предприятието в конкурент на традиционните доставчици на соларни панели, сред които е и Китай.

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„Смятам, че определено този завод е конкурентен. Има желание на китайски фирми с клиенти в Европа да работят с нас, защото знаете, че поне два месеца отнема доставката на подобно оборудване от Китай“, заяви Цветелина Бориславова от CSIF, инвеститор на проекта.

Пълната автоматизация на производствения процес позволява изработката на един соларен панел да отнема по-малко от 18 секунди.

„Засякохме производствената линия на първите тестове и в момента под 18 секунди отнема производството на един соларен панел“, каза Любомир Градев, председател на съвета на директорите на VESS MODULES.

В завода се очаква да бъдат разкрити около 200 работни места за хора от Кърджали и региона.

Според заместник-министъра на икономиката Красимир Якимов подобни производства са важни за развитието на европейската индустрия.

„Европа трябва да започне да произвежда стратегическите продукти, които са важни за нейното бъдеще, и България не може и не трябва да бъде само пазар за тези технологии. Това, за което ние работим, е България да бъде мястото, където тези технологии се произвеждат“, заяви Якимов.

Инвеститорите имат планове през следващите няколко години производственият капацитет на завода да бъде увеличен три пъти.

Редактор: Георги Иванов