Министерството на транспорта и съобщенията и „БДЖ – Пътнически превози“ осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври.

За пътуването ще се издават двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 0,51 евро в посока.

750 служители на реда в центъра на София за посрещането на цар Самуил

Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната – Южна, Северна централна, Югозападна и Северозападна България, така че желаещите да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил да пристигнат в София преди началото ѝ в 12:30 часа и да отпътуват обратно още същия ден.

Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София – Централна гара София, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София-север, Искърско шосе и спирка Горна баня.

Безплатното пътуване до София и обратно ще бъде осигурено със следните влакове:

БВ № 3620 – Бургас 05:25 ч. - София 11:25 ч.;

БВ № 3625 – София 16:45 ч. - Бургас 22:40 ч.;

БВ № 1612 – Пловдив 08:10 ч. - София 10:55 ч.;

БВ № 1621 – София 16:25 ч. - Пловдив 19:05 ч.;

БВ № 2640 – Горна Оряховица 05:20 ч. - София-север 09:12 ч.;

БВ № 2641 – София-север 16:50 ч. - Горна Оряховица 20:43 ч.;

БВ № 5610 – Петрич 06:00 ч. - София 10:19 ч.;

БВ № 5615 – София 16:30 ч. - Петрич 20:25 ч.;

БВ № 7621 – Видин 04:50 ч. - София 10:01 ч.;

БВ № 7624 – София 17:15 ч. - Видин 22:31 ч.

За пътуване с посочените влакове до всички останали дестинации по техните маршрути билетите ще се издават по редовните цени съгласно действащата тарифа на „БДЖ - Пътнически превози“.

Във връзка с необходимата организация за издаване на безплатните билети, от 1 до 3 октомври включително ще бъде временно преустановена онлайн продажбата на билети за посочените влакове. Ограничението се отнася за продажбата през електронната система в този период, включително за билети за пътуване с тези влакове на други дати. Билети по редовната тарифа ще могат да бъдат закупувани от билетните каси.

Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Български държавни железници .

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Редактор: Никола Тунев