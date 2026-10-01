Москва чува заявленията за необходимост от диалог с Русия, но засега те не оказват влияние върху общоевропейската политическа линия, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

По-рано премиерът на България Румен Радев заяви, че Европейският съюз трябва да възстанови диалога с Русия, за да бъде сложен край на конфликта в Украйна и да бъде предотвратена ядрена ескалация. Той призова също европейските лидери да се замислят до какво може да доведе ескалацията на конфликта с Москва.

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„Чуваме заявления, в които доста плахо се говори за необходимостта от възстановяване на диалога, въпреки съществуващите противоречия и разногласия. Проявата на политическа воля за диалог безусловно е много положително явление. Ние ги отбелязваме и ги регистрираме“, каза Песков пред журналисти.

Той добави, че засега „тези плахи думи“ не се превръщат в реални действия. По думите му те по никакъв начин не успяват да повлияят на общоевропейската линия, която остава с ярко антируски и конфронтационен характер.

Редактор: Цветина Петрова