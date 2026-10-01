В годините назад бяха извършени много убийства, които останаха неразкрити, значителна част от тях - поради липсата на достатъчно задълбочена и мотивирана работа. А МВР може да работи по различен начин, в зависимост от това как се управлява и каква воля има политическото и професионалното му ръководство. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване пред депутатите в парламента.

Той обясни, че след убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция “Национална полиция”, който замества и главния секретар, директорът на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”, “Гранична полиция”, Областната дирекция на МВР в Пловдив, ДАНС. На място е бил изпратен и зам.-министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с Окръжната прокуратура.

Демерджиев разпореди пълна проверка за сигнали от Илиян Филипов, засягащи безопасността му

"Ние нямаме съмнения, че сме задържали физическият извършител на това убийство. Има множество доказателства”, подчерта той. И допълни, че се работи по няколко версии за извършеното престъпление. Властите работят и върху това да се установи дали има още съпричастни към престъплението и каква е тяхната роля.

Има данни, че задържаният за смъртта на Илиян Филипов се занимава с поръчкови убийства

Министърът на вътрешните работи е разпоредил пълна проверка за това дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. В официалните регистри на МВР информация за такива няма. Демерджиев отбеляза още, че се работи и за връзките между отделни лица или групи хора, които може да имат отношение към престъплението.

Министърът подчерта, че в разследването участват много хора и е проверено голямо количество данни. На въпрос защо ДАНС се включва в работата по случая Демерджиев отговори, че причината за това е стремежът да се обединят цялата информация и ресурси, за да бъде разкрито по-бързо престъплението.

В отговор на въпрос на народен представител Демерджиев каза, че “по отношение на Илиян Филипов, не съм бил никога негов юридически представител, нито пък на неговото дружество “ПИМК”. Министърът заяви, че “всеки, който тиражира обратната информация искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици”.

Криминалните прояви на Славчо Мегеров

Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви Демерджиев. Той разясни, че става дума за поредица от грабежи през годините, сред които на банкомат и на златарски ателиета. Един от най-големите удари е през 2026 г., когато Славчо Мегеров е установен като съпричастно лице при извършване на кражба инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив. Не е известно дали се извършват активни действия по този случай, подчерта Демерджиев.

Министърът също така отбеляза, че Мегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил 1 година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. Третата присъда е за кражба - 11 месеца затвор.

В кулоарите на Народното събрание Демерджиев беше категоричен, че за пръв път са разкрили показно убийство, а в парламентарна зала е коментирано, че има общо 167 неразкрити. “Държавата се завръща”, беше категоричен той.

Министърът каза още, че Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се познавали, но заради следствената тайна не може да изнесе повече информация.

Редактор: Цветина Петрова