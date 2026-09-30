Енергийният регулатор няма да разреши допълнително увеличение на цената на природния газ над заявените близо 6 процента за октомври. „Комисията няма да допусне по-висок ръст, като „Булгаргаз” може да промени структурата на доставките си и да елиминира по-скъпите количества гориво”, подчерта председателят на КЕВР Пламен Младеновски по време на открито заседание. По думите му така ще се запази първоначалното предложение на дружеството за цена от 44,08 евро за мегаватчас.

Първоначално общественият доставчик поиска поскъпване от 5,96 на сто. По време на днешното заседание обаче представител на „Булгаргаз” актуализира искането до 44,40 евро за мегаватчас. Мотивът за новото увеличение е по-високата цена на международната борса. Според Пламен Младеновски подобен скок е неприемлив и регулаторът ще се намеси с корекция в окончателното си решение, ако дружеството не промени предложението си.

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„Очертаващите се тенденции за цените на синьото гориво през зимата будят тревога. По тази причина не смятам, че още от този месец цената трябва да се увеличава над първоначално заявената”, заяви председателят на КЕВР. Той обясни, че цената на газа е определяща за парното и топлата вода. Синьото гориво формира около 70 на сто от цената на топлофикационните услуги и всяка рязка промяна засяга директно потребителите.

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Окончателното решение за цената на природния газ за октомври ще бъде взето на 1 октомври 2026 г.

Редактор: Мария Барабашка