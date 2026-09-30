Убийството на президента на „Ботев“ (Пловдив) и собственик на ПИМК Илиян Филипов предизвика реакции и в Народното събрание. Представители на парламентарни сили коментираха тежкото престъпление и работата на разследващите, като част от тях поставиха въпроси за възможните мотиви и публично известните конфликти на бизнесмена. Прокуратурата не е обявила водеща версия - разследването е за умишлено убийство и се проверяват всички възможни хипотези.

От „Демократична България“ коментираха възможни версии, които според тях трябва да бъдат проверени от разследващите,а от „Възраждане“ поискаха ръководството на МВР да бъде изслушано в парламента.

Застреляха бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов

Случаят коментира депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев. Той насочи вниманието към публично известния конфликт между Филипов и Иван Петлешков и заяви, че тази линия трябва да бъде внимателно анализирана от разследващите.

Мирчев посочи и възможна връзка с наркотрафик и представители на сенчестия бизнес като друга хипотеза, която според него следва да бъде проверена. Към момента няма официално потвърдена информация от разследващите органи, която да свързва посочените от депутата обстоятелства с убийството на Илиян Филипов.

Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров съобщи, че партията е внесла искане вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов да бъдат изслушани на утрешното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

По думите му депутатите искат информация за действията и организацията на МВР за бързото разкриване на престъплението, както и за предприеманите превантивни мерки. Петров определи убийството като „доста притеснителен сигнал“, особено на фона на политическата обстановка и началото на предизборната кампания. Според него случаят е достатъчно сериозен, за да промени и дневния ред на Народното събрание.

„Създава вероятност за връщане на едни отдавна отминали времена“, заяви още Петров, като направи препратка към думите на премиера Румен Радев за борбата с олигархията.

Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство.

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Илиян Филипов беше застрелян през нощта срещу 30 септември във входа на кооперацията, в която живее, в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. Сигналът е подаден около 1:00 часа. Смъртта му е причинена от огнестрелна рана, а по непотвърдена информация той е прострелян с един куршум в главата. Районът беше отцепен, започна изземване на записи от охранителни камери, а полицията разположи патрули и по входно-изходните артерии на Пловдив. Издирват се свидетели. Сред проверяваните версии са разчистване на сметки, дългове, личен конфликт и засегнати бизнес интереси. От полицията заявиха, че няма данни Филипов да е получавал заплахи за живота си.

53-годишният Филипов беше създател и ръководител на ПИМК и развиваше дейност в транспорта, строителството и железопътните превози. Той беше сред основните фигури и във футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), както и около изграждането на стадион „Христо Ботев“. През годините бизнесменът е подавал сигнали до институциите и е участвал в редица публични конфликти, сред които и този с Иван Петлешков.

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В отворено писмо Филипов отправяше тежки обвинения за влияние върху местни институции, полиция, прокуратура и медии. През март миналата година той е бил разпитан като свидетел по разследване, а компанията му е била проверявана заради съмнения за превоз на кокаин с камиони към Турция, но при проверката не е било открито нищо. Няма установена връзка между тези обстоятелства и убийството.

Редактор: Цветина Петкова