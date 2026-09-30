Тази седмица България ще получи от Гърция тленните останки на цар Самуил – владетелят, чието име остава едно от най-значимите в българската история. А екипът ни е на мястото, където започва една от най-интересните истории около неговия гроб – църквата „Свети Ахил“ на остров в Преспанското езеро. Именно там през 60-те години е открит гробът, свързван с цар Самуил.

Самуил избира мястото заради естествената му защитеност и природните дадености. Базиликата се превръща в един от символите на българската държава по това време.

След смъртта на цар Самуил историческите извори не дават информация къде са останали тленните му останки. Това се променя през 60-те години на миналия век, когато гръцки археолози правят важно откритие. В саркофаг на острова са намерени човешки останки, за които впоследствие научни изследвания доказват, че принадлежат на цар Самуил.

От 1969 г. до днес: Пътят на тленните останки на цар Самуил към България (ВИДЕО)

В продължение на десетилетия останките се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун.

В събота премиерът Румен Радев ще бъде в Солун, където ще приеме от гръцката държава, в лицето на премиера Кириакос Мицотакис, тленните останки на цар Самуил. В замяна България ще предаде на Гърция 48 реликви, които били пренесени в София по време на Първата световна война. След това те ще бъдат върнати на светите манастири в Гърция, на които принадлежат.

Повече гледайте във видеото.