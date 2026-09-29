„Изкуството не трябва да дава готови отговори, а да задава въпроси и да провокира диалог". Това каза архитектът и художник Георгия Рачева в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Тя представи концепцията зад изложбата си, която по думите ѝ трябва да бъде място за среща между различни светове, професии и теми. „Искам да има диалог, който да носи смисъл и нови размисли“, обясни Рачева.

Сред основните елементи в творбите ѝ е кубът на Рубик. Тя разказа, че именно той е вдъхновил цялата концепция на изложбата. Според нея кубът, който има множество цветови комбинации, но само едно решение, е символ на живота и многото избори, пред които сме изправени.

Започва изложба „150 години детски организации в България“

Авторът на куба на Рубик – унгарският архитект и професор Ерньо Рубик, е изпратил лично подписан куб като подарък за галерията и като символ на изложбата.

Като архитект Рачева използва знанията си и при създаването на пространството. Тя обясни, че се стреми да съчетае функционалността с емоцията и усещането, което мястото създава. „Изкуството не е по стените само. То е между хората“, каза още Георгия Рачева.

► Международният галерист Владимир Илиев: В България е нужна по-добра галерийна среда, подкрепа за артистите и по-силна културна инфраструктура

В навечерието на третото издание на Sofia Art Fair, което ще се проведе от 8 до 11 октомври в „София Тех Парк“, международният галерист Владимир Илиев коментира развитието на българската художествена сцена и предизвикателствата пред младите артисти.

По думите му разпознаването на талантлив автор преди да бъде утвърден на пазара не трябва да се разглежда като риск. „Цял живот се занимавам с изкуство и не бих отделил утвърдените автори от съвременното изкуство с този термин, защото изкуството е това, което се случва и което върви в момента“, заяви Илиев.

Той подчерта, че освен талант, за развитието на един артист са необходими и умения, опит и професионална подкрепа. „Има много талантливи автори, които не могат сами да покажат това, което могат, защото не е само да си талантлив артист. Трябва да имаш екип, който да ти помага, както във всичко друго в живота“, обясни галеристът.

Според него отношенията между артистите и галериите трябва да бъдат изградени върху ясни правила и взаимно доверие. Той сравни ролята на галерията с тази на футболния клуб. „Най-добрият футболист трудно може да постигне успехи, ако не играе в голям клуб. Горе-долу е така и в изкуството“, каза Илиев.

По думите му една от основните слабости на българската художествена сцена е недостатъчният брой галерии и различният начин, по който те работят в сравнение с международната практика.

„Галерията трябва да представлява и да развива един даден артист, той трябва да се уповава на знанията и на качествата на галерията. Авторите трябва да си подбират галериите, както и галериите трябва да подбират съвременните артисти“, посочи той.

Илиев определи Sofia Art Fair като важна стъпка за присъствието на България на международната художествена сцена. „Определено е много важно и много хубаво, че има такъв панаир като Sofia Art Fair, който да ни вкара в картата на световната сцена на изкуството, защото досега такова нещо нямаше“, каза галеристът.

Той разказа и за инициатива, свързана с изкуството и природата, при която всяка година различен автор ще бъде поканен да работи в конкретно пространство и по избрана от него тема.

Въпреки трудностите Илиев заяви, че няма намерение да се отказва от професията си. „Цял живот правя галерии, това ми е работата и не искам да се отказвам, независимо от трудностите. При всякакви условия бих направил галерия в София, не бих се отказал от тази професия и за нищо на света“, заяви той.

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