НАТО и американската армия ще проверят способността си да действат съвместно при евентуална атака срещу Европа в мащабно военно учение, което ще обхване огромна територия - от Северна Норвегия до Черно море. Това съобщи генерал-майор Бьорн Шулц от германските въоръжени сили.

Около 2000 военнослужещи от различни държави членки на Алианса ще се включат в ежегодното учение „Avenger Triad“, което ще се проведе между 6 и 15 октомври. Подробности за подготовката бяха представени в щаба на американската армия за Европа и Африка във Висбаден.

НАТО внедрява AI за проследяване на военната активност на Русия. Създава и специализирана отбранителна зона

Този път военните няма да разиграват традиционни бойни действия на терен. „Avenger Triad '26“ ще бъде командно-щабно учение, базирано основно на симулации. В тях ще бъде използван и изкуствен интелект, а една от основните задачи е да се провери колко бързо и ефективно въоръжените сили на различни държави могат да координират действията си през националните граници при възникване на военна заплаха.

Съвременните технологии трябва да осигурят на участващите части непрекъснато обновяваща се информация за ситуацията на бойното поле. Предвижда се данните да се обменят в реално време, включително чрез мобилни устройства, така че различните звена да разполагат с една и съща оперативна картина.

Учението е част от Инициативата за възпиране по източния фланг (Eastern Flank Deterrence Initiative – EFDI). Тя беше стартирана преди две години с цел по-добра координация между съюзниците и укрепване на бойните способности на НАТО в Източна Европа.

Особено внимание се отделя на технологиите, чието значение на бойното поле нарасна рязко след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Майор Бен Шиф от американската армия посочи, че западните въоръжени сили анализират украинския опит, включително бързото развитие и масовото използване на безпилотни системи.

Една от основните цели на инициативата е различните средства за наблюдение и действие да бъдат свързани в обща информационна мрежа. В нея трябва да бъдат интегрирани разузнавателни дронове, наземни сензори, радари, камери и оръжейни системи.

Редактор: Цветина Петкова