НАТО работи по мащабна инициатива за укрепване на сигурността по източния си фланг, която ще използва изкуствен интелект и модерни разузнавателни технологии за наблюдение на военната активност на Русия. Според информация на германското издание BILD, базирана на вътрешни документи на Алианса, проектът носи името „Инициатива за сдържане на източния фланг“ (EFDI).

Замисълът предвижда изграждането на единна цифрова мрежа за наблюдение, обхващаща територията от северните граници на Финландия до Черноморския регион и Румъния. Системата ще събира и обработва в реално време информация за придвижването на руски военни части, като целта е ранно откриване на потенциални заплахи и по-бърза реакция при кризи.

НАТО планира значително да увеличи оръжията и боеприпасите по източния си фланг

За целите на проекта ще бъдат интегрирани различни средства за разузнаване и наблюдение, включително спътници, безпилотни летателни апарати и автономни наземни платформи. Получените данни ще се анализират от алгоритми с изкуствен интелект, които ще могат да разпознават модели на поведение, да откриват необичайна активност и да прогнозират възможни военни действия.

Една от ключовите характеристики на системата ще бъде споделянето на информация между всички държави членки на НАТО. Това ще позволи командните центрове на Алианса да разполагат с единна оперативна картина и при необходимост бързо да координират отбранителни действия и разполагане на сили.

В случай на военна заплаха платформата ще обединява информация от радари, сензори и спътникови системи, предоставяйки детайлна картина на ситуацията на терен. По този начин военните командири ще могат да вземат решения на базата на актуални данни и по-точни оценки на риска.

България - на годишната конференция на Военния комитет на НАТО

Плановете включват и създаването на специализирана отбранителна зона по източната граница на Алианса. Там първоначалното наблюдение и противодействие ще се осъществяват предимно от автономни и безпилотни системи, които да осигурят ранно предупреждение и да забавят евентуален противник до пристигането на основните сили.

Според представители на НАТО технологията не е предназначена да замени военнослужещите, а да разшири техните възможности. Целта е да се намали натоварването върху личния състав, да се съхрани бойният потенциал на армията и да се осигури по-голямо информационно предимство на командирите в динамична бойна среда.

Редактор: Цветина Петкова