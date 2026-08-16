В разгара на летния сезон хиляди туристи избират познатите морски курорти у нас. Оказва се обаче, че не са малко и онези, които търсят различното преживяване - далеч от хотелите, шума и препълнените плажове. А по българското Черноморие все още има такива места, където природата е запазила своя облик, а морето среща реката в една впечатляваща гледка.

Устието на река Камчия, където природата предлага една съвсем различна картина от тази на големите морски курорти. А мястото, където реката се влива в Черно море, всяко лято привлича хиляди хора, търсещи романтиката и тишината. Именно тук много туристи идват не само за плаж, но и за разходка с лодка по реката или просто за няколко часа далеч от градската среда. Плажът при устието на Камчия рисува невероятни пейзажи, които сякаш не се променят през годините.

Какво предлага на туристите разходката с лодка край морския бряг?

Сред хората, които търсят спокойствието на това място, са Ростислав и семейството му. Те откриват плажа тази година, но още с първото си посещение остават впечатлени - морето и реката са близо, няма много хора, няма шумотевица.

Кадър: NOVA

Камчия обаче не е просто плаж. Освен, че реката и морето се срещат, зад тях започва една от най-интересните лонгозни гори в България. Именно това превръща района в любимо място за хората, които всяко лято се връщат отново. Сред тях е и Влади от София, който идва на това място за четвърта година - отново, за да избяга от шумния град и да бъде сред природата - морето и гората. А има възможност и за риболов.

Хората, които търсят алтернативните плажове са категорични, че не биха ги заменили с почивка в оживен курорт. На такова мнение са и Ростислав, и Влади.

Кадър: NOVA

Но любителите на този алтернативен вид туризъм споделят, че за съжаление подобни диви места остават все по-малко. Ростислав казва, че много малко плажове вече са незастроени. Именно затова хората са категорични – най-важното е точно тези недокоснати от човека места да останат такива, каквито са днес. Защото най-красивите гледки не се строят. Те просто се пазят.