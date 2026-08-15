ТЕЦ „Бобов дол“ е спрял работа от 01:00 часа тази сутрин поради техническа авария, потвърдиха за БТА от ръководството на въглищната централа.

​Причината за спирането на мощностите е възникнал пробив в парогенератора, съобщи директорът на централата инж. Чавдар Стойнев. По думите му, подобни повреди не са необичайни в производствения процес и в момента се работи по стандартната процедура за отстраняването им, съобщава кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

Работник пострада при инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“

​Очаква се ремонтните дейности да приключат и проблемът да бъде напълно отстранен до понеделник, допълни Стойнев. Той увери, че ТЕЦ „Бобов дол“ продължава да подава електроенергия за нуждите на националната електроенергийна система съобразно техническото състояние на съоръженията.

Редактор: Никола Тунев