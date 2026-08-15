DARA беше удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“ на официална церемония в Летния Театър. Освен нея, бяха наградени астрономът Иван Иванов и нидерландските общественици Ада Д’Амкур (посмъртно) и съпругът ѝ Тон Делемаре.

Отличията връчиха кметът на града Благомир Коцев и председателят на Общинския съвет Христо Димитров, предаде кореспондентът на БТА в града Мила Едрева.

DARA става "Почетен гражданин" на Варна

DARA беше наградена като първата българска изпълнителка, спечелила престижния конкурс „Евровизия“, както и за приноса ѝ за развитието на българската музика. В обръщението си към присъстващите на церемонията тя благодари за честта, с която я дарява родният ѝ град.

"Аз съм истинска варненка, независимо къде живея – сърцето ми, семейството ми, приятелите ми са тук. Морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажа, на нашия плаж, защото той е най-красивият“, каза младата изпълнителка.

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Тя благодари за отличието и от името на всички артисти, като изтъкна, че културата трябва да бъде подкрепяна и развивана. DARA изрази надежда Общината и Общинският съвет във Варна да подпомагат всички младежки каузи, както и хората, които имат да сбъдват мечти и планове, как да го направят.

"Нашето поколение е много силно, не се спира пред нищо, не се предава, не навежда поглед, а работи и мечтае смело", каза тя и допълни, че се надява да вижда тези качества и в бъдещите поколения, защото „всеки има мечти, а те са за сбъдване“.

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Дългогодишният астроном Иван Иванов бе отличен за приноса му за развитието на Народната астрономическа обсерватория с планетариум във Варна, утвърждаването на националната олимпиада по астрономия, както и по случай неговата 80-а годишнина.

Нидерландците Ада Д’Амкур (посмъртно) и Тон Делемаре бяха отличени за усилията им за развитието на приятелските отношения между Варна и Дордрехт. Награждаването им съвпада и с отбелязването на 25 години от официалното побратимяване между двата града. На чист български език от тяхно име благодарност към варненци отправи дъщерята на Делемаре – Мария.

На церемонията тази вечер трима души бяха наградени с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен. Отличието получиха журналистът, издател и университетски преподавател Георги Калагларски, капитан далечно плаване Борислав Арнаудов и хирургът онкогинеколог проф. д-р Станислав Славчев.

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Редактор: Никола Тунев