Открито е тялото на 38-годишния мъж, загинал при инцидент в язовир „Доспат“ на 31 юли, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той посочи, че тялото е открито тази вечер при риболов с лодка от пожарникар от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Смолян, който по това време не е бил на работа. Забелязал е мъжко тяло в язовира и е подал сигнал на телефон 112.

Пожарникари, полицаи, водолази и доброволци издирват мъжа, паднал от джет в язовир „Доспат“

Загиналият е бил на почивка в района на язовира и изчезва във водите му след падане от джет, предаде кореспондетът на БТА в Пазарджик Николета Манджукова.

В издирването се включиха водолазен екип от сектор „Специализирани оперативни дейности“ при Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив, служители на районните полицейски управления във Велинград и Сърница, местни жители, рибари и доброволци.

Издирват тялото на мъж, паднал от джет в язовир Доспат

Дъното на язовира е претърсвано с дълбоководен сонар, а бреговете са обхождани многократно с джипове на гранично-полицейското управление в Доспат.

По думите на Стоянов, причините за неуспешното издирване са ниската видимост в язовира, тъй като мъжът е паднал в район с дълбочина между 7 и 10 метра, ниска температура на водата и силните течения във водоема.

Редактор: Никола Тунев