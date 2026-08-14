Полицията във Велико Търново установи авторите и участниците във видеоклипа, заснет без разрешение пред Паметника на Асеневци и предизвикал сериозно обществено недоволство. Всички замесени в момента се намират извън България, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Проверката започна след официален сигнал от Община Велико Търново. От полицията уточняват, че участниците вече са премахнали видеото от платформите си и са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната.

Кючек и бели денс под Паметника на Асеневци във Велико Търново взривиха социалните мрежи

ОДМВР - Велико Търново е изготвила преписка, която ще бъде изпратена на прокуратурата. Държавното обвинение трябва да прецени дали в действията на участниците има данни за извършено престъпление. Ако такива не бъдат установени, материалите ще бъдат предадени на съответната институция за преценка дали да бъдат наложени административни санкции.

Става дума за видеото към песента „Шекер кларинет“, публикувано в интернет на 12 август. Като автор на изпълнението се представя групата „Трио Бенд“. Кадрите са заснети под монумента, посветен на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Във видеото музикантите изпълняват кавър версия на кючека „6 без 10“, а в снимките участват и танцьорки.

Клипът бързо натрупа хиляди гледания, но предизвика и остра реакция сред жители на Велико Търново. Според недоволните използването на един от символите на града като декор за подобно видео е проява на неуважение към историческото и културното наследство.

Впоследствие стана ясно, че заснемането не е било съгласувано с местните власти и за него не е издавано разрешение.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов сезира Министерството на културата и полицията и настоя да бъде потърсена отговорност от авторите на клипа.

„Една от ярките емблеми на Велико Търново и на България по света е обект на видимо укорими от морална и обществена гледна точка прояви, при това – с търговска цел. Това не може да остане без санкция“, заяви Панов.

Паметникът на Асеневци и местността „Боруна“ попадат в обхвата на Историческо селище Велико Търново - групова културна ценност с национално значение.

От Общината посочиха, че според тях случаят може да представлява нарушение на Закона за културното наследство. По тази линия авторите на видеото могат да носят административнонаказателна отговорност, като според местната власт санкцията би могла да надхвърли 25 000 евро.

Общината сезира и полицията с аргумента, че трябва да бъде проверено дали действията представляват нарушение на обществения ред и попадат в обхвата на Указа за борба с дребното хулиганство.

Министърът на културата: Грубо погазване на историческата памет

С остра позиция излезе и министърът на културата Евтим Милошев. Той определи заснемането на клипа пред паметника като „грубо погазване на историческа памет“ и „явна демонстрация на неуважение към българската култура“.

„Никой няма право да превръща българските паметници във фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица“, заяви Милошев.

Министърът съобщи, че е сезирал вътрешния министър Иван Демерджиев с искане за незабавна проверка. Междувременно видеоклипът беше премахнат от социалните мрежи. Предстои прокуратурата да прецени има ли основания за наказателно преследване, или случаят ще бъде разглеждан по административен ред.

Редактор: Цветина Петкова