Едва 20 на сто от водачите у нас не посягат към телефона, докато шофират. Това показва проучване на Института за пътна безопасност. Според него близо 80 процента от хората, седнали зад волана, използват мобилни устройства докато са в движение.

"Това означава, че очевадни проблеми са били замитани", заяви председателят на Института по пътна безопасност Богдан Милчев.

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Според експертите колкото по-често подобно поведение остава без последствия, толкова по-голяма става вероятността водачите да го повтарят. "Тази пандемия от използване на мобилни телефони и контролът, който МВР налага по тази тема, е пренебрежимо малък", добави Милчев.

По данни на СДВР от началото на годината са установени около 6 000 нарушители, използвали мобилен телефон по време на шофиране. Реалният брой обаче е много по-голям.

"Не се разследва от правоохранителните органи, а това може много лесно да бъде и документирано. При всяко тежко пътнотранспортно произшествие могат да се вземат данните от мобилния оператор и да се види, че ти непосредствено преди катастрофата си използвал мобилен телефон", каза още той.

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От "Пътна полиция" напомнят, че целта на контрола е преди всичко превенцията. "Бройката е голяма, проблемът е широко известен, нашият контрол е с превантивна цел. Идеята ни е да предотвратим инцидентите, преди те да са се случили", коментира полицейският инспектор от СДВР Иво Биков.

Затова призивът към водачите е да не подценяват риска. "Водачите е крайно време е да разберат, че очите са за пътя, а не да гледат в телефона. Един водач, който управлява и използва мобилен телефон по неправилен начин, определено увеличава риска за пътнотранспортни произшествия", посочи още полицейският инспектор.

"Това е едно от възможно най-опасните нарушения, които могат да се извършат. Статистиките показват, че страшно много ПТП-та се случват заради това", смята шофьорът Губдарс Наглис.

Призивът е водачите да оставят телефона настрана и да не отклоняват вниманието си от пътя.

Редактор: Ивета Костадинова