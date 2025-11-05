България отчита пореден провал в опитите си да намали жертвите по пътищата. Въпреки въвеждането на нови мерки, статистиката за първите десет месеца на годината показва 370 загинали при катастрофи - цифра, идентична с тази от предходната година. Връзката между новите мерки, като контрола на средната скорост, и липсата на подобрение в черната статистика е очевидна, заяви в студиото на „Социална мрежа“ Георги Гълъбов, експерт от Института за пътна безопасност.

„Ние предупредихме още лятото, когато бяха рекламирани като уникалните мерки, които ще решат панацеята, която ще реши проблемите, че няма да свършат работа, защото те фундаментално не променят нищо“, коментира той.

Започна акция "Зима": Колко са глобените

Според Гълъбов основният проблем е, че системата не е насочена към истински рисковите водачи. Докато контролът за средна скорост има частичен ефект в обявените участъци, той не решава общия проблем с дисциплината. Фундаменталният пропуск се крие в невъзможността на институциите да санкционират системните нарушители.

„Проблемът е, че ние се фокусираме върху онези хора, които така или иначе винаги, защото смятат от чувство за дълг към държавата, да си платят глобата, когато не са спазили правилата, а към системните нарушители - хора с по 40, 50, 60 глоби, невръчени, ненамерени. Значи МВР тях не може да ги намери“, посочи Гълъбов.

Той описва ситуацията като „правен вакуум“, в който системните нарушители съществуват, осъзнавайки, че никой не може да ги намери и санкционира ефективно. Експертът разкритикува и практиката на МВР да публикува клипове в социалните мрежи, с които показва колко хора са наказани, определяйки я като ненужен разход на средства за реклама, вместо реално решаване на проблема.

Вместо да се търси отговорност от водачите, които имат десетки невръчени фишове, усилията на институциите често са насочени към изрядните шофьори. „А хората, които са си платили, даже на моменти много бързо им взимаме книжките“, допълни Гълъбов, подчертавайки порочния кръг, в който попадат добросъвестните граждани, докато истински опасните шофьори остават безнаказани. Докато този фундаментален проблем в системата не бъде решен, статистиката за жертвите по пътищата едва ли ще се промени.