Винаги съм скептична, когато се говори за административни мерки за намаляване на цени. Така бившият социален министър Христина Христова коментира инициативата „Кошница с грижа” на правителството . Тя беше представена в Министерския съвет и е съвместна с търговските вериги.

„Да видим списъка със стоките и цените и да видим на 25 юни какво се е случило с тези цени”, коментира Христова в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS.

„И до момента търговските вериги поддържаха една кошница от продукти, които бяха на промоционални, доста ниски цени”, коментира финансовият анализатор Преслав Райков. Според него е имало дори продукти, които се продават на по-ниски цени от тези, на които ги закупува веригата. Идеята била, че когато потребителят влезе за съответния продукт на промоция, ще купи и други неща и така маржовете се балансират.

„Сега може би по-скоро става дума за едно политическо подаване на ръка в текущата ситуация – че нещо подобно е прието, че ще се случи, че правителството е успяло да контролира нещо или да договори”, каза Райков. Той не мисли, че веригите се чувстват притиснати, нито, че ще видим съществено намаление на някои продукт.

Христина Христова очаква конкретика за това какво са се договорили правителството и веригите.

Според Райков голямата тема за процедурата по свръхдефицит остава настрана. „Надявам се българското правителство да се обедини активно и групово около плана за действие, който ще предприемем за излизане от тази процедура, и за максимално бързо индикиране, че България се връща към правия път”, каза Райков.

„Трябва да намалим публичните разходи. Това не е лесна работа. Трябва да се влезе в конкретика – и за заплатите, и за издръжката на администрацията, и за инвестиционните разходи, и за структурите, които имаме в администрацията. Много сложна и тежка тема, но да има воля и кураж”, каза Христина Христова.

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Редактор: Ина Григорова