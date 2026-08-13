Акция срещу незаконното къмпингуване по Северното Черноморие. Контролните органи провериха плаж „Паша дере“ край Варна. Там бяха установени над 100 каравани и кемпери извън определените за къмпингуване места. Акцията беше проведена съвместно с представители на МВР, РИОСВ и Регионалната дирекция по горите.

На нарушителите е даден срок до 23 август доброволно да премахнат караваните и кемперите. След изтичането на срока, освен глоби, се предвижда и принудително премахване, а разходите ще бъдат за сметка на собствениците.

Плаж "Кара дере" - превзет от стотици палатки, каравани и кемпери

"Превърнато е в едно селище. Всеки си е обградил своя територия", коментира главният експерт в Областна администрация - Варна Милен Илиев. "Община Аврен разлепи уведомления към всички автомобили, че до 23 август, 10-дневен срок им е даден, трябва да бъдат премахнати всички каравани, кемпери и палатки от територията на плажната ивица, от територията на защитена местност "Лимана", както и от горската територия", добави той.

По думите му за палатки глобите са от 500 до 1000 лева при първо нарушение, а за каравани и кемпери - от 1000 до 3000 лева.