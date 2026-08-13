Артилерийски снаряд и две гюлета обезвредиха военнослужещите от 10-и механизиран батальон – Враца. Силно корозиралите боеприпаси бяха открити на градския плаж „Баба Вида“ във Видин, съобщиха Сухопътните войски на страницата си във Facebook.

Операцията е извършена от специализирания екип от състава на Трето бригадно командване под ръководството на старши сержант Цветомир Войнов.

Специалистите са обезвредили 155-милиметров артилерийски снаряд с взривател, както и две гюлета с размери 100 мм и 120 мм.

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По-рано през месеца военнослужещи от 10-и механизиран батальон – Враца обезвредиха силно корозирал 105-милиметров снаряд с взривател, открит в частен дом във Видин.

Редактор: Цвета Лазаркова