Ръчна граната е забелязана във водите на Дунав край Силистра. Боеприпасът е открит от рибари в близост до брега, след като ниското ниво на реката го е направил видим.

Мястото е обезопасено и се охранява от служители на „Гранична полиция“. Специализиран военен екип от Шумен ще установи точно какъв е боеприпасът и ще предприеме действия за обезвреждането му.

Обезвредиха ръчна граната, открита в Бургас

По първоначални данни може да става въпрос за учебна граната. Сред местните рибари се коментира и версията, че тя е била използвана при незаконен риболов. Произходът и предназначението ѝ обаче предстои да бъдат установени от специалистите.

Сегашната находка идва на фона на необичайно ниските води на Дунав, които разкриват участъци от речното корито и предмети, останали скрити под водата.

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Редактор: Цветина Петкова