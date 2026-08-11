Възможно ли е да бъдат премахнати от социалните мрежи кадрите с упражнявано насилие над Георги Кузев? Темата коментира координаторът на Центъра за безопасен интернет Иглика Иванова в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

"Възможно е да изчезнат кадрите и има достатъчно много примери в 20-годишния период, в който социалните медии придобиха значението, което имат. Многократно имаше случаи на излъчване на масови убийства в различни краища на света. Тогава тези теми се обсъждаха, а ние чувствахме, че няма аналог с нашата действителност", смята тя.

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Иванова обясни, че технически платформите могат да премахват съдържание, което е идентично, и така може да бъде спряно разпространяването на кадри. "В други страни се изисква от самите платформи подобен тип съдържание да не бъде публикувано повторно. Има достатъчно механизми разпространението да бъде ограничено, но се дава много голяма видимост, дори и от медиите", каза тя.

По думите ѝ самият начин на извършване на престъплението в Пловдив е демонстрация. Координаторът на Центъра за безопасен интернет обясни, че целта на извършеното престъпление е била заподозрените да бъдат забелязани.

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Иванова разказа как може да бъде направено сърфирането в мрежата по-безопасно и каква е връзката между интернет и агресията. "Достъпът до интернет става все по-лесен, а децата са много по-уязвими. Искаме да повишим ангажираността на родителите и учителите към децата и тяхната употреба на интернет, а също сигналите за евентуална заплаха към тях да бъдат подавани и забелязани все по-рано", каза в допълнение експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев