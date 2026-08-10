Снимка: iStock, илюстративна СЛЕД РЕПОРТАЖ НА NOVA
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Преди седмица разказахме за млада жена, която загуби бебето си два дни преди планирано секцио
След репортаж на NOVA Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ влезе на проверка в три специализирани АГ заведения във Варна.
Преди седмица разказахме за млада жена, която загуби бебето си два дни преди планирано секцио. Според семейството причина за тази трагедия е лекарска грешка и неглижиране на състоянието на бременната жена.
Жена от Варна търси истината за внезапната смърт на детето си в края на деветия месец
Лекарят, който трябвало да извърши цезаровото сечение, твърди от своя страна, че нищо не е подсказвало да има проблем. Налице ли са нарушения и какви - това ще стане ясно след края на проверките на „Медицински надзор“.
Протест във Варна в защита на родилката, изгубила бебето си дни преди ражданетоРедактор: Станимира Шикова
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