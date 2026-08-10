Мащабни промени в здравната администрация предлага ресорното министерство. Сред тях са закриване на 28-те регионални здравни инспекции и обединяването им в три главни дирекции, сливане на центровете за спешна медицинска помощ в Национална спешна медицинска помощ, както и съкращаване на администрацията. Предвижда се и закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

От Здравното министерство посочват, че предложенията все още не са окончателни решения. „Публикуваните идеи са именно това - идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една-единствена цел - да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите“, заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

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Идеите за промени предизвикаха негативни реакции от пациентските организации. Председателят на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването Анета Драганова предупреди, че закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране може да доведе до забавяне при достъпа на пациентите до нови лекарства. „За нас това е притеснително, защото ще донесе големи рискове по отношение на влизането на нови лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък. Трябва да отбележим, че съветът е работеща структура, която гарантира прозрачност, която гарантира бързо влизане на нови молекули за реимбурсация с обществения ресурс“, заяви тя. По думите ѝ това може да донесе хаос, тъй като организациите дълго са настоявали за създаването на структурата именно заради прозрачността и по-бързия достъп до нови терапии.

„Забавянето би било драстично. Откакто съществува този съвет, забавяне на терапиите почти няма. Всяка нова молекула, която бъде одобрена от Изпълнителната агенция по лекарствата, до 3-6 месеца тя бива реимбурсирана по НСЦР с обществения ресурс“, каза Драганова. Пациентските организации са обезпокоени и от друго предложение - регионалните картотеки на медицинските експертизи да бъдат прехвърлени към Националната експертна лекарска комисия.

От Здравното министерство от своя страна подчертават, че предложенията ще бъдат представени за обществено обсъждане.

► Виктория Георгиева от фондация „Майки за донорството“​: Да разбереш от медии, че някой иска да направи дадена реформа, е само по себе си трагично

В студиото на „Твоят ден“ темата коментираха и Виктория Георгиева, член на фондация „Майки за донорството“, бившият здравен министър Мими Виткова и доц. Спас Спасков, бивш директор на „Пирогов“.

Според Мими Виткова основните проблеми на здравната система остават нерешени, въпреки постоянното увеличаване на средствата, които се отделят за здравеопазване.

„Имаме непрекъснат скок в разходите за здравеопазване, непрекъснат ръст на лечебни заведения без налична здравна карта, свръххоспитализации, липсващи пациенти, а контролът на системата липсва. Въпросът е как ще решиш тези проблеми - с това, че ще съкратим 400 човека?“, попита риторично тя.

Доц. Спас Спасков оцени положително самия факт, че проблемите в сектора отново са поставени за обсъждане. „Положителното е, че има желание нещо да се случи. Всъщност се дава старт на обсъждания на проблемите“, коментира той.

В същото време според него част от предлаганите решения поставят въпроса дали централизирането на определени дейности действително ще доведе до по-добра ефективност.

Сериозна реакция предизвиква и предложението центърът за репродукция да бъде върнат под шапката на Националната здравноосигурителна каса.

Виктория Георгиева от фондация „Майки за донорството“ разкритикува начина, по който подобна промяна е била комуникирана с представителите на обществото и хората, които са пряко засегнати от политиките в областта на репродуктивното здраве. „Да разбереш от медии, че някой иска да направи дадена реформа, е само по себе си трагично. Толкова ли е трудно на министъра да се допита до хората, тъй като репродуктивността е проблем на цялото общество“, заяви Георгиева.

Тя постави под въпрос и необходимостта от допълнително централизиране на системата. „НЗОК е една много тромава структура. Кому е нужно това? Всички искаме всичко да бъде централизирано, но в това няма нищо новаторско“, коментира тя.

Георгиева отправи и остра критика към здравния министър Катя Ивкова относно мотивите зад предлаганите промени: „Защо искате да съсипете всичко това? Не ви ли трябват деца или ще си внесем от чужбина?“

Според представителката на фондация „Майки за донорството“ решенията в сферата на репродуктивното здраве трябва да бъдат обсъждани широко, тъй като засягат не само здравната система, но и демографското бъдеще на страната.

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