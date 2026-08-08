Летните месеци са благоприятни за развитието на вирусни инфекции, които могат да засегнат както деца, така и възрастни. Високите температури, пътуванията и струпването на повече хора на едно място създават благоприятни условия за предаването им.

През последните дни лекарите в Пловдив отчитат промяна в разпространяващите се вируси. Все повече пациенти търсят медицинска помощ заради нетипична за сезона инфекция, чийто водещ симптом е тежка спастична кашлица. Не са малко и пациентите, които се оплакват от типичния за топлите месеци т.нар. летен вирус, познат като още като ентеровирус. Той обикновено протича със стомашно-чревни оплаквания, повишена температура и обща отпадналост.

През кабинета на общопрактикуващия д-р Заприн Пепелов на ден преминават около 30 души. През последните дни той наблюдава, че все повече пациенти пристигат с нетипична за сезона вирусна инфекция, чийто най-характерен симптом е силната, спастична кашлица.

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„Започва с болки в гърлото и секреция от носа и впоследствие слиза надолу и остава една кашлица. Неприятното е, че е по-продължителна, въпреки терапията“, обяснява д-р Пепелов.

Вирусът се наблюдава предимно при хора, които се връщат от почивка на море.

„Много често в този сезон обичаме студените напитки или пък сладоледчета за децата. Не е хубаво да се прекалява с тези неща, въпреки жегите и е хубаво водата да бъде леко охладена, но в никакъв случай ледена или студена”, предупреждава докторът.

Той допълва, че освен това сега е и сезонът на ентеровирусите: „Те са с гадене, повръщане, при някои хора разстройство, при други е комбинирано с температури.“

Бум на пациенти с външен отит след почивка на море отчитат в момента специалистите по уши, нос и гърло. Лекарите твърдят, че засегнати са не само деца, но и възрастни. С подобно възпаление е и Нели Моллова. „След море се прибрахме в Пловдив и след два дни ме заболя лявото ухо. Болка, дискомфорт и се наложи да посетя лекар“, сподели тя.

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70% от пациентите на д-р Каролин Гагрицов са с възпаление на ушите. Като повечето засегнати са деца между 7 и 14-годишна възраст.

„Това е възпаление на кожата на външния слухов канал и сега е по-често, тъй като плуването и топлият сезон се явяват като рискови фактори и за това повечето деца, които идват от морето са с възпаление на уши. В основата на това нещо е задържането на вода. Тя може да не е замърсена. Задържането й води до промяна на Ph на кожата вътре и това създава благоприятна среда за развитието на бактериална или гъбична инфекция“, обясни специалистът.

В тези случаи лекарите не препоръчват самолечение и подчертават, че антибиотиците не са ефективни при вирусни инфекции.