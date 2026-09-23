Двама души загинаха при тежка катастрофа с две коли на изхода за Котел в посока Омуртаг. Инцидентът станал около 12:40 часа днес.

По първоначални данни загиналите пътували в единия от автомобилите, а водачът на другия е в добро здравословно състояние. Неговата спътничка е с наранявания и е транспортирана до болница с медицински хеликоптер.

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Временно движението по път II-48 в участъка Котел – Тича (при км 35) се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.

По случая е образувано досъдебно производство, предаде кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

Редактор: Дарина Методиева