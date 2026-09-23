Първият за сезона сняг заваля в Румъния, съобщават от Националната метеорологична администрация. Зимна обстановка е регистрирана по най-високите части на Южните Карпати.

Дебела снежна покривка се образува на най-известния планински път Трансфъгъръшан. Най-много сняг е натрупал при езерото Бъля, където температурата падна до минус два градуса. За да поддържат пътя проходим, екипите са задействали две машини и са разпръснали над пет тона сол, предават местните медии, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Първи сняг заваля в Пампорово (ВИДЕО)

Времето в Румъния се промени драстично в южните и западните райони, където досега се наблюдаваха летни температури. Термометрите отчитат спад от 10 градуса. Рязкото застудяване е част от преминаващ през Балканите студен атмосферен фронт.

На височина над 1700 метра ще има нови валежи, включително от сняг. През уикенда времето ще се подобри, като се очаква леко повишение на температурите.

Първи сняг падна и в планината Белашница в Босна и Херцеговина, въпреки че времето в страната остава сравнително топло. По данни на Хидрометеорологичния институт в планината са измерени 0 градуса, а на най-високия ѝ връх - минус 1 градус.

Времето в страната остава предимно топло, като в Южна Босна температурите достигат до 25 градуса. Наблюдава се постепенно намаляване на облачността. Очаква се затопляне, което да върне и задържи летните температури в Босна до края на октомври.

Редактор: Никола Тунев