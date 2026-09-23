Американският финансист и милиардер Тод Боули е събрал влиятелна коалиция от американски и близкоизточни партньори в опит да придобие международния бизнес на руската петролна компания „Лукойл“, пише Financial Times.

Боули, който миналата седмица приключи участието си във футболния клуб „Челси“, подготвя офертата от няколко месеца. Целта е неговата група да изпревари американския инвестиционен фонд „Карлайл“, договорил още през януари придобиването на активите. Реализирането на тази сделка обаче все още зависи от одобрението на властите в САЩ.

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По информация на Financial Times зад предложението на Боули застават Американската корпорация за финансиране на международното развитие, шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахаян от Обединените арабски емирства и семейството на катарския милиардер Ал-Хайят. Планът предвижда корпорацията да получи приблизително 15% от капитала на новосъздаденото дружество.

До окончателно споразумение с „Лукойл“ все още не се е стигнало. Източници на британското издание обаче твърдят, че преговорите по предложението на консорциума са напреднали.

Зaлогът е международно портфолио, оценявано на около 20 млрд. долара. То обхваща петролни и газови находища, рафинерии и хиляди бензиностанции. Сред европейските активи са и тези на руската компания в България и Румъния.

Продажбата е усложнена от санкциите срещу международните активи на „Лукойл“, наложени във връзка с войната на Русия срещу Украйна. САЩ удължиха до 22 октомври 2026 г. действието на лиценза, позволяващ преговори и сключване на условни договорености за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“.

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В България „Лукойл Нефтохим Бургас“ остава руска собственост, но дейността на рафинерията е под контрола на назначения от държавата особен търговски управител Евгени Симеонов. Българските дружества не са пряка страна в разговорите с кандидат-купувачите, тъй като преговорите се водят със собственика на капитала.

Работата на бургаската рафинерия продължава, като необходимите доставки на суров петрол са обезпечени до края на септември и се договарят следващи количества. Междувременно Великобритания удължи до 29 октомври лиценза, който позволява сделки и операции с българските дружества на „Лукойл“ въпреки санкциите срещу руската компания.

Редактор: Цветина Петкова