С какви послания и стратегии кандидатите ще търсят подкрепата на младите избиратели? Какво е мнението на младите политолози за актуалната политическа обстановка у нас - коментар в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS направиха студентите от НБУ Емила-Лилия Петрова и Елена Инджова.

„На последните избори неочаквано повечето млади хора се ориентираха към „Прогресивна България”, което след протестите беше неочаквана реакция. На президентските избори може да се ориентират отново към различни и неочаквани двойки”, смята Петрова.

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Според Елена Инджова прослойката на младите е много разделена. „Една част от нашите връстници искат да получат информацията наготово, която виждат в социалните мрежи. Много такива акаунти придобиха популярност в последните години. Има и такива, които смятат, че няма смисъл от гласуването или очакват родителите им да кажа за кого да направят своя вот”, каза тя.

„Имаме 28 кандидатпрезидентски двойки, но времето до изборите е прекалено малко, за да се запознаем с всеки един от тях. Според мен младежите ще се ориентират към нещо познато, което са виждали в социалните мрежи”, каза Емила-Лилия Петрова.

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„Младите хора се запознават с политиките на партиите и кандидатите точно преди да отидат пред урните. Наскоро се сблъсках дебат сред младите за ползата и забраната на социалните мрежи и те казаха, че са против, тъй като се информират именно от тях”, каза още Инджова.

И двете се обединиха около мнение, че краят на предстоящите избори не е предизвестен.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев