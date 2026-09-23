Френският президент Еманюел Макрон награди в Ню Йорк две легенди на американското кино – Мартин Скорсезе и Робърт де Ниро, за техния „ангажимент към киното и неговото съхранение“.

Макрон връчи отличието „Велик офицер на Почетния легион“ на 83-годишния режисьор Скорсезе, който от десетилетия работи за възстановяването на световното филмово наследство и за запазването на независимите киносалони.

Актьорът Робърт де Ниро, също на 83 години, беше удостоен с отличието „Офицер на Почетния легион“ за „ангажимента си към образователните инициативи в областта на киното и независимото аудиовизуално творчество“.

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Сред гостите на церемонията по награждаването във „Вила Албертина“ – френска културна резиденция в сърцето на Манхатън, беше и Леонардо ди Каприо.

Снимка: Getty Images, илюстративна

Де Ниро и Скорсезе са работили заедно по десет хитови пълнометражни филма, сред които „Шофьор на такси“ и „Добри момчета“.

Френският президент е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН. На 7 септември в Сен Пол дьо Ванс, в Южна Франция, Макрон беше домакин на срещата на върха „Люмиер“, посветена на подкрепата за седмото изкуство, изправено пред предизвикателства като изкуствения интелект и стрийминг платформите.

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„Тази среща е глобалният разговор, от който всички се нуждаем“, написа Мартин Скорсезе преди форума.

Редактор: Цветина Петрова