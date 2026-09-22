Русия смята, че броят на постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН трябва да бъде увеличен, но правото на вето трябва да остане. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Коментарът му дойде, след като турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за премахване както на постоянното членство, така и на правото на вето в Съвета за сигурност.

Започва 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Ердоган отдавна критикува настоящата структура на органа на ООН. Според него петте постоянни членки - Великобритания, Китай, Франция, Русия и САЩ - не представляват в достатъчна степен международната общност и системата не позволява да бъдат вземани бързи решения.

Песков заяви, че Москва също подкрепя реформа на Съвета за сигурност и увеличаване на броя на постоянните му членове.

„Същевременно ние смятаме, че статутът на постоянните членове в Съвета за сигурност, както и правото на вето, са много важни елементи от цялата структура на ООН“, каза говорителят на Кремъл.

Постоянните членове на Съвета за сигурност разполагат с право на вето, което им позволява да блокират приемането на решения по съществени въпроси, дори когато останалите членове на органа са ги подкрепили.

Петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН са Китай, Русия, Франция, Обединеното кралство и Съединените щати. Те имат право на вето и всяка от тях може да блокира приемането на проекторезолюция по съществени въпроси.

Съгласно резолюцията 10 непостоянни членове на Съвета за сигурност на ООН се избират на териториален принцип. Останалите места в Съвета се заемат на ротационен принцип, като непостоянните членове се избират за двегодишен мандат. На всеки 1 януари пет от досегашните членове се сменят с нови.

За да бъде избрана дадена държава, кандидатурата ѝ трябва да получи най-малко две трети от подадените гласове, което може да доведе до застой, ако две кандидатури получат еднаква подкрепа. Три места са отредени за Африка, две за Азия и Океания, две за Латинска Америка и Карибите, две за Западна Европа и други държави и едно за Източна Европа. Обикновено едно от местата, предвидени за Азия или Африка, се предоставя на държава от арабския свят.

С мандат до 31 декември 2026 г., след което ще бъдат заменени в началото на 2027 г., са Дания, Гърция, Пакистан, Панама и Сомалия. Останалите пет държави - Бахрейн, Колумбия, Демократична република Конго, Латвия и Либерия - са с мандат до 31 декември 2027 г.

Редактор: Георги Иванов