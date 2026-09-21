Жителите и гостите на Ню Йорк станаха свидетели на необичайна гледка – стадо от 40 гигантски бизона премина по улиците на мегаполиса. Животните всъщност са кукли в естествен размер, част от мащабния арт проект „Връщането на бизона“.

Целта на инициативата е да припомни как през XIX век масовото избиване на американския бизон довежда вида почти до пълно изчезване. Това тежко засяга коренните народи, чийто начин на живот е бил неразривно свързан с отглеждането на тези животни. Проектът е създаден с активното участие на представители на коренните общности лакота и ленапе.

Избягал бизон беше успешно върнат в природен парк в Сърбия (СНИМКИ)

Всяка една от гигантските кукли се управлява от трима души. Благодарение на техните синхронизирани усилия, бизоните изглеждат изключително реалистично – те ходят, пасат и дори препускат по улиците на Ню Йорк като истинско стадо.

Редактор: Мария Барабашка