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Арт проектът припомня за изтреблението на вида и връзката му с коренното население на Америка
Жителите и гостите на Ню Йорк станаха свидетели на необичайна гледка – стадо от 40 гигантски бизона премина по улиците на мегаполиса. Животните всъщност са кукли в естествен размер, част от мащабния арт проект „Връщането на бизона“.
Целта на инициативата е да припомни как през XIX век масовото избиване на американския бизон довежда вида почти до пълно изчезване. Това тежко засяга коренните народи, чийто начин на живот е бил неразривно свързан с отглеждането на тези животни. Проектът е създаден с активното участие на представители на коренните общности лакота и ленапе.
Избягал бизон беше успешно върнат в природен парк в Сърбия (СНИМКИ)
Всяка една от гигантските кукли се управлява от трима души. Благодарение на техните синхронизирани усилия, бизоните изглеждат изключително реалистично – те ходят, пасат и дори препускат по улиците на Ню Йорк като истинско стадо.Редактор: Мария Барабашка
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