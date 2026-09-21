Днес изтича крайният срок, в който европейските граждани могат да гласуват за дизайн на новите евробанкноти. Онлайн допитването е организирано от Европейската централна банка (ЕЦБ), а гласуването приключва в полунощ.

До момента в гласуването са участвали над 9 милиона души. Изборът на бъдещия дизайн се свежда до две основни теми – „Европейска култура“ и „Реки и птици“. В първата тема акцентът пада върху бележити личности, а при втората тема, както подсказва името – върху природата и многообразието. От всяка тема се предлагат по пет варианта за визия на купюрите.

Последен ден за гласуване за дизайна на новите евробанкноти

Иван е нумизмат от 30 години. Колекционира предмети от цял свят. Включително ценни монети. Обяснява при какви условия настоящите евробанкноти ще имат нумизматична стойност.

„Трябва да са във вида, в който са отпечатани - нито да са прегъвани, нито да са зацапани по някакъв начин. Трябва да минат поне 100 години, за да станат редки, защото в момента са много“, казва той. Но препоръчва да си запазим по една за спомен, защото скоро те ще останат в историята.

„Това е демонстрация, че от една страна се поддържа обща европейска идентичност, а от друга страна – препратки към общо минало, обща география“, смята Адриан Николов от ИПИ. Според него новата визия е знак, че Европейската комисия не цели да ограничава свободата на плащанията с кеш.

До 21 септември можем да гласуваме за дизайна на новите евробанкноти (СНИМКИ)

„Една от най-известните фалшиви новини е, че по някакъв начин дигиталното евро ще смени кеша. Напротив, то е форма на кеш. Европейците няма да останат без хартиени банкноти и никой не се опитва да налага такива ограничения“, обяснява той.

Настоящите банкноти ще продължат да се използват паралелно с новата серия. Колкото до финалната визия, Николов прогнозира победа за бележитите личности. „Слагането на личности е по-честата практика. Персонално намирам реките и птиците за по-естетични и привлекателни. Най-вероятно милионите европейци, които ги виждат всеки ден ще са на същото мнение“, смята той.

До края на годината ще е ясно как ще изглеждат новите евробанкноти

От своя страна, Иван казва, че не е голям привърженик на птиците, а Европа не се слави с място, където има редки птици.

Резултатите от анкетата ще бъдат взети предвид от ЕЦБ при окончателния избор на дизайн. Роля при избора обаче ще изиграят и заключенията на независимо жури.