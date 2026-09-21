Войната по пътищата в България продължава с нови тежки инциденти и жертви, докато ефективността на предлаганите мерки и контролът остават под въпрос. „В системата „човек – път – автомобил” човекът е на първо място, но липсва работата с хората и водещата роля на обучението”, коментира Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите, в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Поредната тежка катастрофа на главния път Хасково – Кърджали, при която загинаха двама души , а петима бяха ранени, отново насочи вниманието към причините за произшествията. „При конкретния случай проблемът не е в пътната инфраструктура, а най-вероятно е в грешка на водачите”, обясни бившият директор на КАТ-София Тенчо Тенев. По думите му превенцията по линия на МВР в питейните заведения липсва, а точно там масово се употребяват алкохол и наркотици, преди водачите да се качат в автомобилите си.

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По думите на Красимир Георгиев в момента реформата в пътната безопасност отново се гради чрез санкции и глоби, но това не променя съществено ситуацията. „Има много хора, доста платежоспособни, които си плащат глобите и продължават да нарушават, продължават да си пият и да си карат”, посочи Георгиев.

Той предложи като ефективна мярка обвързването на нарушенията с икономически лостове, подобно на практиката в Южна Африка. „Ако съм употребявал алкохол и реша да тегля кредит, аз съм рисков фактор и моята лихва трябва да бъде по-висока, защото с мен може да се случи нещо и няма да има кой да изплати заема”, даде пример председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

Според Тенчо Тенев затвор от шест месеца за управление с над 1,2 промила алкохол е най-бързият и стриктен вариант за санкция. „Няма град в България, в който местната полиция да не знае кой е дилърът, кой продава и кой пренася дрогата, въпросът е само да се натисне копчето отгоре и тези хора да бъдат хванати”, заяви Тенев. Той допълни, че е нужна сериозна промяна в ръководния състав на МВР, за да могат служителите да работят със съвест, а не да се подчиняват на икономически интереси.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка