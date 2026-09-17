Корупция, липса на координация между институциите, лошо състояние на пътищата и недостатъчен контрол са сред причините за тежките катастрофи у нас, смятат експерти. На този фон правителството прие план за реформа, който предвижда създаването на Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“ и единна система за обмен на данни в реално време между институциите.

Според бившия началник на КАТ-София Тенчо Тенев проблемът до голяма степен е именно в разделените отговорности. „Няколко различни институции са ангажирани с контрола на пътното движение“, посочи той в ефира на "Челюсти" и допълни, че това е довело до размиване на отговорностите. По думите му системата за обмен на информация вече работи от около година, но „не се почувства абсолютно никакъв ефект от нейното внедряване“. Тенев подчертава, че самото наименование „мегаагенция“ няма да промени ситуацията, ако в нея няма експерти с необходимия опит. Според него Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ също не е свършила достатъчно работа: „Аз, поне в дългия си професионален път като началник на КАТ София, изобщо не съм видял нищо полезно от това, което държавната агенция е направила.“

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Красимир Георгиев, председател на сдружение на фирми, които обучават шофьори, също постави под въпрос ефекта от новата структура. По думите му в системата има „камари от гнили ябълки“ и реформите трябва да бъдат правени от експерти, които не са част от досегашния модел. Той подкрепя идеята за по-сериозно обучение на водачите, но има резерви към предвидените полигони за млади шофьори. Според Георгиев технологиите могат да помогнат, ако информацията от тол системата и камерите се обработва автоматично и се намали човешката намеса при установяването на нарушения.

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Редактор: Ралица Атанасова