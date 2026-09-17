Министерският съвет одобри допълнителни 3 492 672 евро за култура и археология през 2026 г. Средствата ще бъдат осигурени от централния бюджет. От тях 1 732 385 евро ще бъдат използвани за програми на Национален фонд „Култура“. Парите са предназначени за държавни, общински и частни културни организации.

Други 921 000 евро ще бъдат насочени към археологически проучвания и консервация на културни обекти. Сред тях са Плиска, Аполония Понтика на остров „Св. Кирик и Юлита“, Калиакра, Трапезица и Никополис ад Иструм. Финансиране ще получат и археологическите обекти при село Васил Левски и Петрич кале.

Реставрират внушителни антични статуи от археологическия резерват Деултум край Бургас

Допълнителни 839 287 евро ще бъдат предоставени на 10 общини. Средствата са за организиране на събития, свързани с националните чествания по повод 150-годишнината от Априлското въстание.

Сред общините, които ще получат финансиране, са Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Панагюрище, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй.

За изпълнението на решението ще отговарят министърът на културата и кметовете на съответните общини.

Редактор: Дарина Методиева