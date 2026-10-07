Зоологическата градина в София вече е пълноправен член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА). Решението е взето по време на годишната конференция на организацията в Париж в началото на октомври, след като експерти са отчели изпълнението на международните стандарти при мониторинг през август.

Софийският зоопарк подава първоначалната си кандидатура още през 2006 г., а през пролетта на 2023 г. получава статут на временен член.

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„Изключително съм развълнуван от това огромно международно признание. Когато ни приеха за временно членуващ зоопарк, знаехме, че ни предстои много труден път, защото на повечето места им отнема поне 5 години покриването на всички критерии. Благодарение на денонощния труд на екипа ни и с подкрепата на Столична община ние успяхме да го постигнем само за 3 години“, заяви директорът Добромир Бориславов.

Той обясни, че за да се стигне до това решение, ръководството е трябвало да промени изцяло начина на управление и развитие. „Днес Софийският зоопарк е единственият в страната с пълноправно членство и право на глас, което ни нарежда рамо до рамо с най-развитите 310 зоопарка в Европа и света“, допълни Бориславов.

Според ръководството новият статут дава възможност за развитие и обогатяване на колекцията от животни, както и директно право на глас при формирането на европейските политики за отглеждане на защитени видове. Членството осигурява достъп до над 400 международни програми за опазване и размножаване на застрашени видове, както и експертна подкрепа от централата на ЕАЗА в Амстердам.

Със своите 235 декара територия столичният зоопарк е най-големият на Балканския полуостров. Изградена е и собствена фотоволтаична централа от 556 панела, която реализира икономии от около 60 000 евро, които се реинвестират в инфраструктурата и загражденията.

В момента в парка се отглеждат над 1300 екземпляра. Сред тях са азиатски слонове, 42-годишният бял носорог Чико, бърнестата мечка Шрея от Сингапур, както и спасени животни като конфискувани фламинги и крокодилът, открит наскоро в столичния квартал "Ботунец".

„Пълноправното членство е признание за уменията на нашия екип – хора с 20 и 30 години опит, които работят с невероятно отношение“, добави директорът Добромир Бориславов.

Редактор: Мария Барабашка