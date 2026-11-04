„Случаят с предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина Милен Цветков, поражда сериозни съмнения в безпристрастността на съдебната система". Това заяви Николай Попов – баща на загиналата 12-годишна Сияна и лидер на гражданското движение „Сияние“, в ефира на „Здравей, България”.

По думите му Николов е изтърпял едва 3 години и половина от 9-годишната си присъда, при това в затворническо общежитие с по-лек режим. „Материалите по делото съдържат отрицателни становища, което поставя допълнителни въпроси около решението за освобождаването", изтъкна Попов.

Той съобщи, че освен искане Кристиан Николов да продължи да изтърпява наказанието си, е подаден и сигнал с подписка до Софийската градска прокуратура. В него се настоява да бъде проверено при какви обстоятелства е освободен Николов, както и действията на съдия Виктор Чаушев. Попов припомни, че същият съдия наскоро е освободил и обвиняеми по дело за организирана група за трафик на мигранти. „Липсва достатъчно публичност относно мотивите, на базата на които е постановено определението за освобождаването на Николов", категоричен е той.

Попов коментира и публичните изяви на адвоката на близките на Милен Цветков, като заяви, че е бил изненадан от позицията ѝ. По думите му тя е представила исканията на хората, подкрепили подписката, като опит за промяна на закона специално за случая с журналиста. Попов подчерта, че целта на инициативата е Николов да продължи да изтърпява наложеното му наказание, а не да се променя законодателството. „За първи път виждам защитник на пострадали да защитава убиеца“, заяви Попов.

До момента подписката с искане за продължаване на наказанието на Кристиан Николов е подкрепена от над 13 000 души.

Попов съобщи и за друга инициатива – срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежкия инцидент в Слънчев бряг, при който беше прегазено цяло семейство. По думите му подписката по този случай е събрала над 20 000 подписа, като 10 200 от тях са внесени в съда вчера. На 5 ноември е планиран протест пред Съдебната палата в Бургас.

Според Николай Попов тежките пътни инциденти и решенията по подобни дела показват сериозни проблеми в правосъдието. Той постави акцент и върху лошото състояние на пътната инфраструктура в страната. По думите му гражданското движение „Сияние“ е подготвило пакет от мерки, които са публикувани на страницата му и са получили подкрепа от правителството. Предстои да започне програма за тяхното изпълнение.

В края на разговора Попов призова гражданите да се включат в протест тази вечер в триъгълника на властта срещу насилието над животни и хора след случая в столичния квартал „Кръстова вада“.

Целия разговор гледайте във видеото.