Снимка: Николай Попов/ Facebook/ DarikNews
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Случилото се е заснето от камера
Жесток случай на насилие над животно предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Случилото се е заснето от охранителна камера, а кадри се разпространяват в интернет. На тях се вижда как мъж рита куче от породата йоркширски териер с всички сили в столичния квартал „Кръстова вада“.
Трагедията се разиграла на 1 ноември около 21 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. 9-годишното куче на име Кнопа тежало едва три килограма. Собствениците на кучето заявиха пред NOVA, че мъжът му посегнал, защото то преминало покрай къщата, в която живеел.
„Той просто ми каза, че тук не било позволено да се разхождат кучета. Попитах го защо, тъй като аз си нося чантичка с мен, за да почистя след кучето си. Малко след този момент, мъжът направо побесня”, каза собственикът на кучето Константин.
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На разпространените в социалните мрежи кадри се вижда как мъж нанася силен ритник на малкото куче, докато то е на разходка със своя стопанин. От удара животното отхвърча към паркиран автомобил и се удря в него. Според свидетелски разкази кучето починало на място.
След случилото се между стопанина и нападателя възникнал физически сблъсък, а мъжът напуснал мястото.
В знак на протест срещу насилието над животни днес вечерта организираха обща разходка на собственици на кучета в квартал „Кръстова вада“. Хората, които днес се събраха пред дома на мъжа, проявил агресията, настояха за тежко наказание.
„Законът трябва да бъде твърд. Ако не - трябва да бъде поправен, поради причината, че такава жестокост спрямо живот, не само кучешки, а и човешки, не бива да съществува. Аз съм тук днес като обикновен гражданин, който е потресен сред какви хора живеем”, казва един от протестиращите.
Снимка: Стопкадър, NOVA
„Ние знаем, че това не е първо подобно провинение на този мъж, но е първият смъртен случай, заради който се надяваме да си получи заслуженото", посочи Валерия Георгиева от кампанията „Сканирай лапата”.
Снимка: Стопкадър, NOVA
Снимка: Стопкадър, NOVA
Поради изключително тежките и смущаващи кадри, съдържащи насилие над животно, редакцията ни взе решение да не публикува пълния запис от инцидента.
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