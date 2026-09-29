Кадри в социалните мрежи показаха агресия над куче от малолетни деца в пазарджишкото село Левски. На видеото се вижда как две момчета на 8 и 12 години връзват животното с въже за автомобилна гума, а едното от тях го бие, влачи и души. По случая вече е започнала проверка от институциите.

Семействата на децата знаят за случилото се. Пред екипа на NOVA бабата на едно от момчетата обясни: „Мога да кажа и да потвърдя, защото съм разпитвала моето внуче. То каза, че само е гледало отстрани. Не сме говорили по този въпрос дали съжалява. Само му казах, че не трябва да присъства на такива моменти”.

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На мястото, където живеят децата, екипът ни откри само кучето, за което се предполага, че е малтретирано. Там дойдоха и кметовете на селото, и на община Панагюрище, които са разговаряли с родителите. „Децата не можаха да обяснят защо се е случило това насилие. Видяхме кучето, че беше в добро състояние, но категорично ще работим с децата да не се допускат никакви подобни прояви”, заяви кметът на Панагюрище Желязко Гагов.

Местни жители обаче разказват, че децата малтретират животни с цел забавление и вече са подали сигнали до прокуратурата. „Бият ги. Тук колко пъти съм спасявала няколко костенурки, защото те си играят, хвърлят ги, ритат ги и аз им плащам костенурките и ги занасям в Пазарджик”, сподели жителят на село Левски Стоянка Борисова.

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Тъй като момчетата са малолетни, те не носят наказателна отговорност. С тях предстои да работят специалисти от Обществен контрол и възпитатели, за да се установи средата, в която растат.

„Децата най-вероятно живеят в насилие, в дисфункционална среда и семейство. Така че, колкото и грозен да е поводът, това ще осветли две тежки съдби и така ще могат и отговорните институции да си свършат работата”, коментира представителят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Панагюрище Евгения Загорска.

Репортер: Александра Иванова

Редактор: Мария Барабашка