Жълт код за силен вятър в сряда е обявен за шест области в страната. Предупреждението е в сила за Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Хасково и Ямбол. Очаква се вятърът там да достигне скорост 14-19 метра в секунда, с пориви до 24 метра в секунда.

През нощта ще преобладава облачно време. На отделни места в южната половина на България ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб, а в източните райони – умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а в София – около 10 градуса.

Снимка: НИМХ

В последния ден на септември облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще бъде предимно слънчево. В южните райони облачността ще остане значителна, но през втората половина на деня постепенно ще намалява. Само на отделни места, главно в югоизточната част на страната, ще превали слаб дъжд.

Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, а в София – около 20 градуса.

В планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на места ще превали слаб дъжд. Над 2200 метра ще превалява слаб сняг. Над Стара планина ще се установи слънчево време. Вятърът ще бъде силен до бурен от изток-североизток.

По Черноморието над северните райони облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Над Южното Черноморие ще остане облачно и на места ще превали дъжд. Вятърът ще бъде умерен до силен от североизток. Максималните температури ще са между 20 и 21 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 20-22 градуса, а вълнението на морето – 3-4 бала.

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Редактор: Дарина Методиева