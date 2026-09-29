Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства (ОАЕ), реши кабинетът на днешното си заседание, предаде БНР.

Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър Велислава Петрова по настояване на премиера Румен Радев след като МВР съобщи, че фирма на бащата на дипломата е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Външният министър поиска отзоваването на посланика ни в ОАЕ

Посланикът определи твърденията като неверни.

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се завърна в България заради скандала с мантинелите

Междувременно външно министерство разпореди и проверка на работата на българското посолство в ОАЕ.

Редактор: Цветина Петрова