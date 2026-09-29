Снимка: БГНЕС
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Посрещаме тленните останки на цар Самуил с шествие в София
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Какво всъщност се обърка в света през последните години
Външно министерство разпореди проверка на работата на българското посолство в ОАЕ
Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства (ОАЕ), реши кабинетът на днешното си заседание, предаде БНР.
Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър Велислава Петрова по настояване на премиера Румен Радев след като МВР съобщи, че фирма на бащата на дипломата е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
Външният министър поиска отзоваването на посланика ни в ОАЕ
Посланикът определи твърденията като неверни.
Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се завърна в България заради скандала с мантинелите
Междувременно външно министерство разпореди и проверка на работата на българското посолство в ОАЕ.Редактор: Цветина Петрова
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