Преподавателка загина, а друга жена и дете бяха ранени при нападение в училище в Словакия. По информация на властите акатака е извършена от ученик в района на град Чадца.

На място били изпратени две линейки и два спасителни хеликоптера. 61-годишната учителка е починала на място от получените наранявания. Детето е транспортирано до болница с въздушна линейка. Ранената жена е на 44 години.

Ученик намушка друг ученик и чистачка в училище в Загреб

Tragédia na základnej škole v Staškove: Žiak zaútočil ostrým predmetom



Kysuckou obcou Staškov v okrese Čadca otriasol mimoriadne závažný incident, pri ktorom útočil žiak ôsmeho ročníka.https://t.co/7SWXgVG1k1#zilina #zilinskykraj — Rádio Žilina (@radiozilina) September 29, 2026

Властите разследват обстоятелствата около нападението и мотивът за него.

Редактор: Цветина Петрова