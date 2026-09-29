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Сред пострадалите е и дете
Преподавателка загина, а друга жена и дете бяха ранени при нападение в училище в Словакия. По информация на властите акатака е извършена от ученик в района на град Чадца.
На място били изпратени две линейки и два спасителни хеликоптера. 61-годишната учителка е починала на място от получените наранявания. Детето е транспортирано до болница с въздушна линейка. Ранената жена е на 44 години.
Ученик намушка друг ученик и чистачка в училище в Загреб
Tragédia na základnej škole v Staškove: Žiak zaútočil ostrým predmetom— Rádio Žilina (@radiozilina) September 29, 2026
Kysuckou obcou Staškov v okrese Čadca otriasol mimoriadne závažný incident, pri ktorom útočil žiak ôsmeho ročníka.https://t.co/7SWXgVG1k1#zilina #zilinskykraj
Властите разследват обстоятелствата около нападението и мотивът за него.Редактор: Цветина Петрова
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