Застреляха учител по турски език и литература в двора на гимназия в окръг Османие, Южна Турция, предаде БТА. Задържан е 41-годишният му племенник. Предполага се, че става въпрос за личен конфликт. Пострадалият Мехмет Билгили е бил откаран в болница, но е починал от раните си. Нападателят е бил задържан на място от охраната на училището, а незаконно притежаваният пистолет е иззет. Областният управител на Османие заяви, че случаят не е свързан с учебния процес или учениците, а е резултат от продължителен личен конфликт. По случая е започнало разследване.

При друг инцидент в град Ван седмокласничка предизвика тревога, след като се появи пред училище с пушка-помпа в ръце. Учители и родители забелязали момичето, а оръжието е било отнето, преди тя да влезе в сградата. При проверката е установено, че пушката не е била заредена. Ученичката е отведена в полицията за разпит и изясняване на причините за постъпката ѝ. При случая няма пострадали, но десетки родители са пристигнали пред училището, разтревожени за децата си.

15-годишен е заподозрян за стрелбата край гимназия в Турция, има ранени

Двата инцидента привлякоха вниманието на турските медии, тъй като само преди седмица ученик откри огън с ловна пушка близо до професионална гимназия в Тургутлу, в окръг Маниса. При стрелбата бяха ранени 11 души, като трима от пострадалите са в критично състояние.

Редактор: Ралица Атанасова