Бившият главен секретар на МВР и настоящ депутат от "Прогресивна България" Петър Тодоров не е знаел предварително за арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков.

Припомняме, че Борисов, Горанов и Арнаудова бяха задържани преди 4 години.

Освен Явор Симов, показания по делото за длъжностно престъпление срещу бившия премиер Кирил Петков даде и разследващият полицай Иван Маджаров, присъствал при задържането на Борисов на 17 март 2022 г. Симов заяви, че и той самият научил за акцията в домовете на тримата задържани едва след началото ѝ, предаде БНР .

Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 г. към 19.30 часа бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет бившият министър-председател Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи - Асен Василев и Бойко Рашков, извикали "приповдигнато" в един глас, че Борисов е арестуван.

Симов твърди, че първото прессъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му бившият финансов министър и бившият министър-председател Кирил Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъдат поставени белезници, защото "българският народ иска да види Бойко Борисов с белезници", цитира ги той.

След намесата на самия Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, ексвътрешният министър предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в Банкя, че "ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат". Пак по думите на Симов месец преди арестите темата била обсъждана в кабинета на Кирил Петков. Говорело се, че Борисов има сакове с пари в Банкя и в манастири, като активен в разговора бил медиен съветник на експремиера, чието име той не си спомни.

Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефът на НСО Емил Тонев.

Днес Софийският градски съд заседава по наказателното дело от общ характер срещу бившия министър-председател и бивш лидер на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков . Обвинението срещу него е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице.

Според държавното обвинение арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената пресслужба Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. са неправомерни.

Задържането беше извършено по бързото производство от МВР без предварителна санкция от прокуратурата. По-късно съдът обяви арестите на тримата за напълно незаконни.

Редактор: Дарина Методиева