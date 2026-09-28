Мечка притесняват жителите на родопското село Гьоврен. През последните дни животното започнало да слиза сред къщите всяка вечер и е заснето от охранителна камера. Хората се притесняват, че при толкова чести посещения вероятността някой да се окаже лице в лице с мечката се увеличава.

Според жители на селото е възможно животното да е женско и да има малки. Директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян инж. Екатерина Гаджева потвърди за присъствието на 2 млади мечки в района, предаде кореспондентът на БТА в града Елена Павлова. Според експертите обаче животните са на около 2 години и вероятно вече са отделени от майка си.

Мечка се разходи по улиците на Карлово (ВИДЕО)

Сформирани са 2 екипа за прогонване на мечките. Директорът на Държавното горско стопанство в Триград инж. Пламен Малковски заяви, че екипите ще реагират при появата на животните и ще ги прогонват с пиротехнически средства. В действията участват представители на горското стопанство, полицията и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян. Такива средства са използвани и през последната вечер.

Според Малковски ситуацията към момента не е притеснителна. Наблюденията на горските служители са, че животните навлизат основно в покрайнините на селото.

Няма данни за пострадали хора. Препоръчва се жителите да не оставят храна на открито и да прибират селскостопанската продукция, която може да привлича дивите животни.

Редактор: Цветина Петкова