Коза се оказа в бедстваща ситуация край Балчик. Животното било част от малко стадо, с което обитавали стъмните брегове в околностите на курортното градче. В групата, живееща свободно, без човешка грижа, били общо 4 животни - козел, женска и 2 малки.

Снимки: Dima Quadra

През последните дни козата изчезнала, забелязали загрижени хора в района. Открили я на малка скална тераса на стръмния бряг. Козата била видимо в състояние, изискващо помощ.

След сигнал, на място се събрали доброволци, сред които и специалисти от Спасителния център за диви животни на “Зелени Балкани” в Стара Загора. С помощта на високопроходим автомобил и алпийско оборудване, двама души успели да слязат на скалната тераса и да спасят животното. Козата вече е транспортирана до зоопарка в Добрич.

Снимки: Dima Quadra