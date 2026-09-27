Певицата Мирослава Кацарова ще отбележи своите 30 години на сцена. Път, който започва като първи вокалист на „Ку-Ку бенд“, а днес зад гърба ѝ са пет самостоятелни джаз албума и множество концертни програми. Как се остава верен на джаза три десетилетия и има ли достатъчно публика за тази музика у нас?

„За мен това не е празник, а едно вътрешно вълнение, че толкова много време съм преследвана от музиката. Това са само формални цифри. Аз обичам джаз музиката от малка, а после съвсем естествено започнах и да пея”, споделя тя.

Броени дни до началото на осмото издание на „Пловдив Джаз Фест”

Юбилейният ѝ концерт ще се състои на 1 октомври в Голямата базилика в Пловдив. „Това е едно изключително място. Разбрах, че искам да го направя тук, след като направихме пролетни концерти на това място”, разказва още Мирослава.

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Редактор: Никола Тунев